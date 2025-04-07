朝野共商關稅衝擊 傅崐萁：願以最大誠意協助政院

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）行政院為因應美國對等關稅衝擊，今天邀立法院朝野各黨團會商。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨展開最大誠意，對行政院長卓榮泰所提因應事項，都表達願意做最大協助跟幫忙，也希望卓榮泰到立院報告，哪些產業受衝擊。

因應美國對等關稅衝擊，行政院今天下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，採閉門會議，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及立法院各黨團3長等人出席。

傅崐萁在會後受訪表示，美國祭出超級核彈關稅政策，對台灣的重創幾乎是國難級問題，必須盡快解決；對於卓榮泰提出的勞工、產業紓困共新台幣880億元特別預算，國民黨團支持解決國家的困難，以及人民碰到的問題。

傅崐萁指出，國民黨展開最大的誠意，對卓榮泰所提出相關事項，都表達願意做最大協助跟幫忙，更希望不只是880億元，今年浮編、濫編的不必要預算，所節約的1439億元預算，都希望能夠給所有產業及勞工紓困，可用這些錢為基礎來協助所有受創產業。

傅崐萁說，今天有提到要積極進行台美協商，國民黨抱持支持也贊成的態度，希望盡快來進行，相信行政院會給所有人民清楚的報告，也希望卓榮泰到立法院報告清楚，到底哪些產業受到哪些衝擊。

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談到會商開始前，民進黨立法院黨團總召柯建銘要傅崐萁讓座一事，傅崐萁表示，儘管有些插曲，但他認為，最重要的是如何解決人民的困境，「坐在哪裡不重要，人民放在哪裡最重要」。

傅崐萁強調，再次呼籲朝野各政黨放下所有意識形態，大家一起為救國救民的工作，趕快團結，所有能夠解決民困的方案盡快提出來，讓台灣能盡快走出陰霾。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1140407