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拚特別條例盡速通過 卓榮泰盼28日赴各黨團說明

2025/4/25 10:08（4/25 11:23 更新）
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（中央社記者王揚宇台北25日電）為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會昨天通過規模新台幣4100億元的特別條例，引來在野諸多質疑。行政院長卓榮泰今天表示，為讓朝野黨團了解內容，稍後就會開始正式聯絡，希望28日能親自到各黨團說明、拜託，期盼在最短時間通過特別條例。

行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保，草案將送立法院審議。卓榮泰說明，未來若依條例編列新台幣4100億元的特別預算，財源將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，另外1000億元撥補台電。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對在野質疑特別條例，例如政府不採取普發現金1萬元以及偷渡預算等作法，卓榮泰提出相關說明。

卓榮泰表示，這次特別條例涵蓋面是因應國際情勢，以及強化經濟、社會及國土安全韌性，範圍比較廣，至於為何有這樣的編制，是因為還沒有發生美國關稅事件前，政府對於今年的歲計賸餘原本就有一套想法。

卓榮泰說明，大概用3000億元的歲計賸餘分為3個部分，一大部分是針對國土安全韌性，另外就是民生穩定物價補助、弱勢關懷與照顧，現在也對產業支持部分納入，從原本的880億元增加到930億元。

卓榮泰指出，在特別條例之後的特別預算規劃，針對國土安全韌性會有1500億元，由國防部、海委會分別執行，1000億元則是挹注台電，作為穩定民生物價的工作，另外930億元產業支持部分，經濟部的有460億元、財政部140億元、農業部180億元、勞動部150億元。

另外在關於弱勢照顧與教育上，卓榮泰說，未來會編列670億元，當中對於健保補助有200億元、勞保補助100億元，還有針對高等教育人才訓練200億元，及對於弱勢關懷170億元，加起來就是4100億元。

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至於在野不同意撥補台電1000億元，卓榮泰說，之前在產業之旅中，產業界都希望今年不要再調漲電價，雖然這是電價審議委員會要去面對的事情，但如果這個時候能讓台電有1000億元的挹注，健全跟穩定台電現在財務政策，這有助於未來電價審議委員會審議時，使電價更趨於穩定。

卓榮泰最後說到，商請立法院各黨團能了解內容，因此他今天決定，稍等就會正式開始聯絡，請各黨團28日能夠容許有時間，他會親自到各黨團說明、拜託，希望在最短時間通過特別條例，也會詳細說明特別預算內容。（編輯：潘羿菁）1140425

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