核三2號機5/17除役 卓榮泰：2032年前供電足夠
2025/4/29 09:42（4/29 09:54 更新）
（中央社記者王揚宇台北29日電）外界關心核三廠2號機將於5月17日除役，是否影響民生電價與能源配比等議題。行政院長卓榮泰今天表示，按照目前估算都在安全狀況，也有新的發電機組會加入，足以彌補，因此供電無虞，甚至到2032年前發電量都是足夠的，請民眾安心。
立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對核三廠2號機依規定須於5月17日除役，換言之核電下個月將歸零，是否會影響民生電價，以及要用火力發電來補核電缺口等議題，作相關說明。
卓榮泰說，在此時此刻，發電的備轉容量率還有15%以上，且根據經濟部、台電的估算，在核三廠2號機除役後，所減少的備轉容量率約3%，而根據今年整年的尖峰用電評估，大概可維持白天10%、夜間7%的備轉容量率，換言之，這都在安全的狀況。
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卓榮泰指出，今年還會有興達、森霸、大潭電廠新機組陸續加入發電，供應量足以彌補核三2號機除役的發電量，供電無虞。
卓榮泰表示，會持續依照總統賴清德所揭示的進行二次能源轉型，陸續發展多元綠能、深度節能、科技儲能及電網韌性加強等，而且甚至到2032年前，發電量是足夠的，足以支撐國內所有產業及高科技、AI發展所需要的發電量，請民眾安心。（編輯：潘羿菁）1140429
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