加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰12/300
首頁 / 政治

核三2號機5/17除役 卓榮泰：2032年前供電足夠

2025/4/29 09:42（4/29 09:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
核三廠。（中央社檔案照片）
核三廠。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北29日電）外界關心核三廠2號機將於5月17日除役，是否影響民生電價與能源配比等議題。行政院長卓榮泰今天表示，按照目前估算都在安全狀況，也有新的發電機組會加入，足以彌補，因此供電無虞，甚至到2032年前發電量都是足夠的，請民眾安心。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對核三廠2號機依規定須於5月17日除役，換言之核電下個月將歸零，是否會影響民生電價，以及要用火力發電來補核電缺口等議題，作相關說明。

卓榮泰說，在此時此刻，發電的備轉容量率還有15%以上，且根據經濟部、台電的估算，在核三廠2號機除役後，所減少的備轉容量率約3%，而根據今年整年的尖峰用電評估，大概可維持白天10%、夜間7%的備轉容量率，換言之，這都在安全的狀況。

google news透過 Google News追蹤中央社

卓榮泰指出，今年還會有興達、森霸、大潭電廠新機組陸續加入發電，供應量足以彌補核三2號機除役的發電量，供電無虞。

卓榮泰表示，會持續依照總統賴清德所揭示的進行二次能源轉型，陸續發展多元綠能、深度節能、科技儲能及電網韌性加強等，而且甚至到2032年前，發電量是足夠的，足以支撐國內所有產業及高科技、AI發展所需要的發電量，請民眾安心。（編輯：潘羿菁）1140429

#行政院
#卓榮泰
延伸閱讀
若非核家園延至2035年 陳明真：確實可減輕供電壓力賴總統：對先進核能技術持開放態度 政策改變有3前提四接開發遭爆土地污染 環境部：已現勘要求台電補件重申核電使用3前提 曾文生：核廢料問題待克服立院審核子反應器設施管制法 廢核團體籲重視核安
卓榮泰
朱立倫提罷免總統 卓榮泰：請詳讀憲法後再提出看法行政立法協調會報聚焦特別條例 吳思瑤盼立院速排審
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
屏東下寮海堤修復完成 有效降低村莊遭浪襲
66
更多編輯台推薦新聞：