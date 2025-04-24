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卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應
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若非核家園延至2035年 陳明真：確實可減輕供電壓力

2025/4/24 11:03（4/24 11:51 更新）
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核安會主委陳明真24日在立法院表示，「非核家園」若延長到2035年，確實可以減輕供電壓力。中央社記者曾智怡攝 114年4月24日
核安會主委陳明真24日在立法院表示，「非核家園」若延長到2035年，確實可以減輕供電壓力。中央社記者曾智怡攝 114年4月24日
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（中央社記者曾智怡台北24日電）核安會新任主委陳明真曾在2022年投書指出，基於供電不穩，建議「非核家園」延至2035年。他今天在立法院被問及是否仍同意過去主張時，起初並未正面回應，最後鬆口表示，若非核家園延到2035年，確實可以減輕供電壓力。

立法院教育及文化委員會今天陳明真列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委柯志恩質詢指出，陳明真在2022年投書提到，台灣綠能嚴重落後，在核電廠和部分火力發電廠陸續除役下，擔心供電不穩，建議非核家園應延長到2035年。柯志恩詢問陳明真現在是否還認同此說法。

陳明真回應，當時時空背景是四接環評尚未通過，而能源問題屬於國安議題。

陳明真並未正面回應是否仍贊成2022年說法，柯志恩持續追問，陳明真最後鬆口表示，如果非核家園可以延到2035年，「可以減輕（供電）壓力是真的」。

柯志恩指出，核三廠步入除役，呼籲陳明真應為過去言論背書，尤其能源政策是最上位政策，遇到瓶頸更應具備彈性變通能力。陳明真表示，此議題須各方討論，他並強調核廢料須得到安全處置。

柯志恩進一步詢問，新核能技術不斷發展，但目前國原院有執行的「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」，第1期經費僅新台幣3500萬元，第2期也才6000至7000萬元，「這樣的經費如何跟上國際腳步」，況且對比國外核融合研究，美國每年投入約新台幣251億元，中國大陸甚至高達新台幣472億元。

核安會官員回應，評估核融合技術在未來10年到20年不大可能成熟，目前投入適當研究經費即可。

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核能人才方面，柯志恩指出，過去清大核工系相當熱門，現在光是要招生都很困難，若未來新技術出現，再把人才找回來不容易；另一方面，台電先前傳出裁撤核電部門，經過了解，核發、核技單位將合併，除了進行除役工作之外，多餘人力會移至大潭、興達電廠，等於「核工專業被丟到火力電廠」。

陳明真不諱言，核能人才過去20年流失很多，存在嚴重斷層，無論台電、核安會都是，確實需要加強人才培育，並保持既有人力不再流失。（編輯：潘羿菁）1140424

#陳明真
#核安會
#非核家園
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