民眾黨提重啟核三公投 核安會：若通過仍須核安評估

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（中央社記者曾智怡台北24日電）民眾黨團提出重啟核三公投案，核安會主委陳明真今天表示，尊重立法院決定，若通過，核安會將對核安方面進行評估，同時台電也須提出延役申請，尤其核三廠當年是給予40年運轉執照，40年後能否安全運轉，仍須評估才知道。

民眾黨團18日拋出重啟核三公投案，最後提案逕付二讀並送交黨團協商。

立法院教育及文化委員會今天陳明真列席報告業務概況並備質詢，他在會前接受媒體訪問表示，尊重立法院決定，若通過須再進一步評估、探討核廢料安全處理等議題。

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對於環團認為核三廠延役會有危險，陳明真表示，核安會將對核安方面做評估，同時台電也要提出申請，並非通過就自動延役，核安會根據管制機關判斷核准或駁回。

就核安角度，核三延役是否安全。陳明真回應，核三廠當年是給予40年運轉執照，40年以後完全沒評估，40年後能否安全運轉，仍須評估才知道。媒體追問，未做過安全評估就推動核三延役，是否不利人民生命安全，陳明真說，尊重立法院決定。（編輯：潘羿菁）1140424