加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 產經

經長：核管法修法延役若通過 立刻盤點核電機組並邀專家來台

2025/4/29 15:47（4/29 16:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北29日電）核三廠2號機將於5月17日除役，經濟部長郭智輝今天表示，國民黨提案將核電廠運轉時間從40年延長為60年，若立法院通過核管法修法，經濟部會馬上啟動盤點現有機組是否安全，並邀請國際專家來台檢驗。

因應美國關稅衝擊，郭智輝日前表示，應有2000億美元可與美國談，規模約是政府10年要投資項目；在今天播出的匯流新聞網「中午來開匯」節目中，主持人黃光芹詢問郭智輝，「2000億美元投資項目為何？」

郭智輝表示，盤點過後，10年內向美國購買和投資金額約2000億美元，包含石油、天然氣、發電機和科技產品等。黃光芹則追問，2000億美元是否包含SMR（小型模組化反應爐），郭智輝回應，各種先進科技都會考慮，政府也會接洽新興科技發展，包含低軌衛星等技術。

郭智輝進一步指出，向美採購的產品也不一定會自用，因菲律賓沒有煉油廠，台灣有很好的煉油技術，加上菲律賓市場需求大，台灣可以進口原油煉製成中間、下游產品銷往菲律賓市場。

此外，有關核電議題，和碩董事長童子賢曾表示，綠能與核能不要偏廢，核電每年可替台灣省下N千億；民眾黨團則在18日拋出重啟核三公投案，最後提案逕付二讀並送交黨團協商。

對此，郭智輝直言，「公投是假議題，沒有意義」，國民黨提案修法，將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年，若法案通過，應該走這條路，走公投的話是多此一舉，不是在解決問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

郭智輝表示，若立法院通過核管法修法，將核電廠運轉年限延長至60年，經濟部會馬上啟動盤點現有機組是否安全，並邀請國際專家來台檢驗。

郭智輝強調，在符合核能安全、全民有共識和核廢料等條件下，既有核電廠才可以重啟，同時，發展核能新技術也需要符合上述3個條件。（編輯：林淑媛）1140429

#核電廠
#菲律賓
#黃光芹
#經濟部
#立法院
#核三廠
#國民黨
#郭智輝
#台灣省
延伸閱讀
核三2號機5/17除役 卓榮泰：2032年前供電足夠賴總統：對先進核能技術持開放態度 政策改變有3前提民眾黨提重啟核三公投 核安會：若通過仍須核安評估綠促核管法停止審查未果 藍提延長核電廠運轉送協商民團反對核電延役修法 籲勿草率應正視核災風險
郭智輝
核三廠2號機將除役 盧秀燕：能源政策應隨機應變經長：台積電先進技術不可能外流 未來10年一個人武林
黃光芹
辱罵柯文哲等人案件 吳子嘉認罪改依簡易審判參選基隆市長？童子瑋：做好當下
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：