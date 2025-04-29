經長：核管法修法延役若通過 立刻盤點核電機組並邀專家來台

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（中央社記者劉千綾台北29日電）核三廠2號機將於5月17日除役，經濟部長郭智輝今天表示，國民黨提案將核電廠運轉時間從40年延長為60年，若立法院通過核管法修法，經濟部會馬上啟動盤點現有機組是否安全，並邀請國際專家來台檢驗。

因應美國關稅衝擊，郭智輝日前表示，應有2000億美元可與美國談，規模約是政府10年要投資項目；在今天播出的匯流新聞網「中午來開匯」節目中，主持人黃光芹詢問郭智輝，「2000億美元投資項目為何？」

郭智輝表示，盤點過後，10年內向美國購買和投資金額約2000億美元，包含石油、天然氣、發電機和科技產品等。黃光芹則追問，2000億美元是否包含SMR（小型模組化反應爐），郭智輝回應，各種先進科技都會考慮，政府也會接洽新興科技發展，包含低軌衛星等技術。

郭智輝進一步指出，向美採購的產品也不一定會自用，因菲律賓沒有煉油廠，台灣有很好的煉油技術，加上菲律賓市場需求大，台灣可以進口原油煉製成中間、下游產品銷往菲律賓市場。

此外，有關核電議題，和碩董事長童子賢曾表示，綠能與核能不要偏廢，核電每年可替台灣省下N千億；民眾黨團則在18日拋出重啟核三公投案，最後提案逕付二讀並送交黨團協商。

對此，郭智輝直言，「公投是假議題，沒有意義」，國民黨提案修法，將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年，若法案通過，應該走這條路，走公投的話是多此一舉，不是在解決問題。

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郭智輝表示，若立法院通過核管法修法，將核電廠運轉年限延長至60年，經濟部會馬上啟動盤點現有機組是否安全，並邀請國際專家來台檢驗。

郭智輝強調，在符合核能安全、全民有共識和核廢料等條件下，既有核電廠才可以重啟，同時，發展核能新技術也需要符合上述3個條件。（編輯：林淑媛）1140429