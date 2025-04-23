民團反對核電延役修法 籲勿草率應正視核災風險

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（中央社記者張已亷高雄23日電）核三廠將屆滿除役，在野黨提「核管法」修正草案，主張核電廠運轉執照延至60年。高雄多個公民團體今天赴國民黨高雄黨部表達抗議，呼籲勿草率修法。對此，國民黨部表示尊重。

立法院教育及文化委員會3月31日審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年，朝野無共識，經在野黨立委以人數優勢，聯手表決通過，將條文保留送協商。

南台灣廢核行動聯盟等20個公民團體及第三勢力政黨，今天在中國國民黨高雄市黨部前，手舉布條、高喊「老舊核三不延役，反對藍白亂修法」口號，演出行動劇模擬核三廠發生核子事故，呼籲在野黨以專業與審慎態度修法，守護台灣核安體制及正視核災風險。

地球公民基金會董事長李根政表示，在野黨聯手在立法院草率審議「核管法」，放寬已運轉40年的老舊核電廠再延役，以人數優勢，「不討論、不審查」，將10個未充分討論的核管法版本全案保留一併送出委員會，很擔心屆時也將草率通過三讀。

李根政說，核三廠2號機5月將除役，台灣即將正式邁入非核家園，社會應討論如何邁向「2050淨零」、面對國安應採分散式能源系統以提高能源韌性等議題，若將未來寄望高風險能源選項，對台灣而言是很不務實的作法。

地球公民基金會議題部專員林冠伶指出，依台電去年統計，核能僅占總發電量4.7%，若核三廠要延役，須經安全審查與設備補強，至少要7年以上才能重新掛網供電，且核三廠緊鄰恆春斷層並面臨地震、海嘯等複合性災害風險。

義消陳蔚表示，核三廠3月火警凸顯核電廠資訊揭露與通報管道不通暢，既有防災觀念或應變計畫仍待改善，且消防基層人力緊繃、制度不夠完備，核災災防計畫難以模擬落實，在民眾尚未充分知情與參與討論情況下，不應罔顧公共利益，強行延役老舊核電廠。

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另外，記者會上公布台南、高雄、屏東民代及縣市首長連署「反對老舊核電廠延役」名單，包含高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、15名立法委員及15名縣市議員，將持續邀請連署。

國民黨高雄市黨部表示，核能正式被歐盟納入綠色能源標準，淨零碳排是世界未來趨勢，對於各項意見都樂於傾聽和了解，對於民團的行動與訴求表示尊重，會將相關訴求轉知黨中央及立法院黨團作為民意參考依據，另外，高雄南電北送、空污日益嚴重等問題，需要各界凝聚共識，但請停止無謂政治鬥爭。（編輯：李淑華）1140423

南台灣廢核行動聯盟等20個公民團體及第三勢力政黨23日到國民黨高雄市黨部前，以象徵核廢料桶與輻射防護裝備等物品，上演模擬核三廠發生核子事故的行動劇，呼籲在野黨以專業與審慎態度修法，正視核災風險。中央社記者張已亷攝 114年4月23日