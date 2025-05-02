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油電水3工會齊喊話 盼立院各黨支持千億撥補台電

2025/5/2 15:43（5/2 17:38 更新）
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台灣電力工會、台灣石油工會和台灣自來水企業工會發布聯合聲明表示，期盼立法院各黨委員能捐棄黨派間政治歧見，鼎力支持，讓台電得以穩健經營。圖為台北市一處住宅民眾查看電表。（中央社檔案照片）
台灣電力工會、台灣石油工會和台灣自來水企業工會發布聯合聲明表示，期盼立法院各黨委員能捐棄黨派間政治歧見，鼎力支持，讓台電得以穩健經營。圖為台北市一處住宅民眾查看電表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北2日電）行政院編列新台幣4100億元特別條例草案，其中擬撥補台電千億，不過在野揚言砍預算引發關注。台灣電力工會、台灣石油工會和台灣自來水企業工會今天發布聯合聲明表示，台電長期配合政策凍漲或緩漲電價，無法依企業方式營利，期盼立法院各黨委員能捐棄黨派間政治歧見，鼎力支持，讓台電得以穩健經營。

台灣電力工會、台灣石油工會和台灣自來水企業工會3大工會今天透過聯合聲明表示，面對極端氣候與國際局勢變動等挑戰，國營事業員工不分日夜寒暑始終堅守第一線，負責水電油氣的供應與災害防護搶修，同時肩負產業發展、國家安全及各項動員準備的使命。

聯合聲明指出，國營事業員工在中央積極配合政府政策維持國家運作，在地方也與各選區民代密切合作，盡心盡力、有目共睹。為照顧民生、穩定物價，台電公司長期配合政策凍漲或緩漲電價，無法依照企業方式營利，必須為民眾及產業的穩定供電，負擔一切成本承擔虧損。

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為確保台電財務穩健經營，行政院會日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中以2024年歲計賸餘撥補台電1000億元。台灣電力工會誠摯呼籲，立法院各黨派委員能捐棄黨派間政治歧見，共同為福國利民努力，並鼎力給予支持，讓台電得以穩健經營，更讓全體員工的工作權益得以獲得保障。

聯合聲明中也強調，電、油、水是全民安居樂業的3大命脈，也是國家經濟發展最可靠的後盾。但為照顧全民及支持產業而無法完全兼顧公司盈利，是全體國營事業的承擔與犧牲；國營事業員工將繼續以國家使命為職志，堅守崗位、堅持專業，期盼立法院及社會各界共同支持。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140502

#台灣石油工會
#台電
#行政院
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