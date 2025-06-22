以色列新一輪空襲 鎖定伊朗西部與中部聖城科姆
2025/6/22 18:25
（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列軍方表示，美國空襲伊朗境內3處核子設施後，以軍今天也對伊朗西部及中部聖城科姆（Qom）等地的軍事目標發動新一輪空襲。
法新社報導，以色列軍方發布聲明指出，空軍開始「針對伊朗西部的軍事目標發動一系列空襲」。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
以軍聲明還寫道：「已經打擊準備攻擊以色列領土的伊朗飛彈發射器、武裝部隊軍人，也迅速摧毀不久前向以色列領土發射飛彈的發射器。」
另外，國營的伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有4名成員命喪於以軍對科姆北部軍事基地的空襲行動。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1140622
- 以色列新一輪空襲 鎖定伊朗西部與中部聖城科姆2025/06/22 18:25
- 2025/06/22 15:45
- 2025/06/22 15:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美空襲伊朗核設施 各國領袖反應不一