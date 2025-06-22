李軍兩度登板考驗不同 初登板遇魔鷹生氣笑稱「酷」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一7-ELEVEn獅隊左投李軍兩度登板考驗不同，初登板面對重砲魔鷹，二度登板為1分差局面；李軍笑說，初登板遇到魔鷹就被震撼，覺得「蠻酷的」，明顯感受一軍張力與強度不同。

獅隊近期拉上兩名年輕投手李軍、鍾允華在一軍出賽，李軍生涯初登板為12日對台鋼雄鷹隊，首名打者就是雄鷹重砲魔鷹（Steven Moya），當時魔鷹因不滿好球帶情緒不穩定，最後李軍投出生涯首次三振。

李軍二度登板是昨天對味全龍隊，1分差局面上場，讓打者3上3下，投1局無失分、奪下中職生涯首次中繼成功。

兩度登板有不同考驗，初登板就遇到魔鷹生氣，李軍表示，「第一場就遇到這種狀況、蠻酷的」，但有這個經驗，後續再遇到狀況也能更冷靜；也笑說：「如果魔鷹真的衝上來，我應該會趕快跑、他體型太大隻了」，而三振魔鷹的球也有留下來紀念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李軍昨天1分差局面登板，他表示，當時沒有想太多，想把心情穩定下來，想辦法不要失分，爸爸、媽媽也都有傳訊息鼓勵他，「爸爸說我表現得很好，要我繼續保持，一步一步慢慢來，拿出大將之風」。

李軍表示，季前先把身體訓練好、機制強化，本來以為會先在二軍磨練，沒想到這麼快可以上到一軍、蠻開心的，也明顯感受到一、二軍打者不同，一軍張力更大、打者攻擊性更強。（編輯：陳仁華）1140622