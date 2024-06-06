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Meta改隱私權政策恐讓個資遭非法使用 保護組織申訴

2024/6/6 17:04
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（中央社維也納6日綜合外電報導）隱私權倡議組織「歐洲數位權利中心」今天在11個歐洲國家對全球科技巨頭Meta提出申訴；該組織表示，Meta擬更改隱私權政策，將導致個資遭「非法」用於人工智慧（AI）技術。

法新社報導，Meta最近發聲明通知歐洲用戶、6月26日起將更改隱私權政策之後，總部位於奧地利維也納、別名「不關你事」（noyb）的「歐洲數位權利中心」（The European Center for Digital Rights）提出申訴。

「歐洲數位權利中心」表示，「經過仔細檢查」發現， Meta打算透過新的隱私權政策，將其自2007年以來收集的所有公共和非公共用戶數據用於「未定義類型的當前和未來AI技術」。

「歐洲數位權利中心」表示，未定義的AI技術可從任何來源獲取個人資料，並與未定義的「第三方」共享任何資訊，這些全都未依法律要求、取得用戶的選擇同意。

「歐洲數位權利中心」創辦人施倫斯（Max Schrems） 在聲明中表示：「這顯然與歐洲聯盟通用資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）的法規背道而馳。」

「Meta沒有說明要用這些數據做什麼，因此可能會用於簡單的聊天機器人、極其激進的個性化廣告，甚至是殺手無人機。」

「歐洲數位權利中心」要求歐洲11個國家的資料保護當局在Meta新隱私權政策6月下旬生效前加以阻止，並進行全面調查。

「歐洲數位權利中心」表示，打算在未來幾天內向其餘歐盟成員國提出申訴。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130606

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