本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
Meta
新聞專題
Meta1/229
首頁 / 產經

金管會5月通報投資詐騙廣告5105件 創統計次高

2024/6/6 22:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北6日電）為打擊詐騙，金管會今年5月通報5105件網路投資詐騙廣告，創統計次高；金管會示警，民眾應注意3大詐團手法，包括偽冒證照假稱為合法投顧業者等。

金管會2023年邀集Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制至今年5月31日止，金管會及證券周邊單位累計通報4萬400件網路投資詐騙廣告。

其中，今年5月單月通報5105件，創統計次高，僅次於今年1月的5203件。

另一方面，金管會證期局今年5月接獲64件投資詐騙陳情案，創近4個月新高，累計今年前5月證期局共接獲260件投資詐騙陳情案。

金管會證期局主秘尚光琪分析，證期局接獲民眾陳情投資詐騙案件，主要集中3大態樣，第1種是詐團會推薦民眾安裝假投資平台App，並宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利。

第2種是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣等。

第3種為近期新興態樣，即詐團會宣稱自己是經過金管會核准的合法投顧事業，並偽造證照欺騙投資人，光今年4月證期局已接獲2起民眾陳情，均是詐團偽冒投顧事業詐財，金管會已將情資移送檢調。

尚光琪表示，金管會在網站有公告合法業者名單，請民眾投資前，可先查詢確認是否為合法業者，以確保投資安全；另一方面，民眾在非金管會核准的證券期貨業者及商品警示專區（https://3434.twsa.org.tw/）也可查詢到「黑名單」業者等資訊。（編輯：張均懋）1130606

#Meta
#金管會
#虛擬貨幣
#詐騙
#金管會證期局
#尚光琪
尚光琪
台股重摔逾500點 金管會：看股市不能僅看一天金管會精簡應揭露事項 明年股東收到年報篇幅估減1/3
Meta
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
憂Meta拿歐洲用戶個資練AI遭非法使用 保護組織申訴
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：