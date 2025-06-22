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白俄羅斯釋放異議領袖 華府與莫斯科關係似升溫

2025/6/22 16:52
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（中央社華沙21日綜合外電報導）白俄羅斯政府在美國從中斡旋下，於今天釋放反對派領袖季哈諾夫斯基和其他十多位政治犯，這是華府與白俄盟友莫斯科當局之間關係正升溫的跡象。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）自從重返白宮以來就一直跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）直接對話，結束了過往美國總統孤立俄國總統的政策，美俄兩個核武強權此後也致力於落實外交關係正常化。

季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）獲釋的數個小時前，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在白俄首都明斯克（Minsk）會見美國特使凱洛格（Keith Kellogg）。

季哈諾夫斯基的妻子季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）感謝川普居中促成此事，歐洲政界和白俄流亡反對派成員也對季哈諾夫斯基獲釋表達歡迎。季哈諾夫斯卡婭在丈夫入獄後接掌反對派運動衣缽。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於社群媒體X平台表示：「這是一項好消息，對所有在魯卡申柯政權下遭受苦難的政治犯來說，這是一個強而有力的希望象徵。」

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）也對此事表達「最真誠的喜悅」；拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）則稱季哈諾夫斯基獲釋是「期待已久，又姍姍來遲」。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在X平台發文指出，他樂見季哈諾夫斯基獲釋，還說這是「極好的消息」。

現年46歲的季哈諾夫斯基已繫獄超過5年，他原本計劃於2020年8月白俄總統大選跟魯卡申柯競爭，但在投票日數週前遭到拘捕，當時還是政治素人的季哈諾夫斯卡婭接替丈夫出馬競選，但沒能勝選後，她離開了白俄。

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季哈諾夫斯卡婭在丈夫獲釋後於X平台寫道：「我內心的喜悅難以言喻。」

除了季哈諾夫斯基，另外還有13人獲釋，其中包括自由電台（Radio Liberty）記者卡內伊（Igor Karnei），他在2023年因被控參與「極端」組織而遭到逮捕入獄。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1140622

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