Meta推新一代開放式大型語言模型 推理能力更強

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（中央社記者吳家豪台北19日電）Facebook（臉書）母公司Meta今天推出新一代開放式大型語言模型Llama 3，初始的2個模型已可使用，包含預訓練和指令微調的語言模型，其中的8B（80億）和70B（700億）參數，可支援更多元的使用情境，提供更精準的推理能力。

Meta發布新聞稿指出，希望透過建立Llama 3回應開發人員的意見，並提高Llama 3的整體實用性，同時持續負責任地使用並部署大型語言模型。新模型也將釋出供社群運用，鼓勵開發者開始建立專屬內容。

Meta表示，今天推出以文字為基礎的模型，為Llama 3系列的第一波模型。Meta期待讓Llama 3在近期具備多語言和多模態、有更長的上下文語境，繼續提升推理和編寫程式碼等核心大型語言模型能力的整體表現。

隨著生成式AI（人工智慧）領域迅速發展，Meta認為，開放方式是整合生態系並減輕潛在危害的重要途徑之一。身為生態系一員，Meta正在更新負責任使用指南（Responsible Use Guide，RUG），提供負責任地開發大型語言模型的全面性指南。（編輯：林淑媛）1130419