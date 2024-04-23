Meta開放Quest作業系統 攜手華碩等硬體製造商

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（中央社記者吳家豪台北23日電）為邁向更開放的元宇宙願景，Facebook（臉書）母公司Meta今天宣布，將沉浸式頭戴裝置Meta Quest的作業系統開放給第三方硬體製造商，讓開發者共同建構更龐大的生態系，消費者也將擁有更多選擇。

Meta發布新聞稿說明，電腦品牌廠華碩已開始在Meta Horizon作業系統的新裝置上進行開發，華碩旗下電競品牌「玩家共和國（ROG）」將發展全新的高效能電競頭戴式裝置。

華碩共同執行長許先越說，華碩受到虛擬實境（VR）與混合實境（MR）相關遊戲社群的啟發，了解玩家們想要高效能的硬體。透過Meta Horizon作業系統，華碩將打造下一個世代的遊戲頭戴式裝置。

除了華碩之外，其他全球品牌也開始在Meta Horizon作業系統的新裝置上進行開發。聯想透過與Meta共同設計Oculus Rift S的經驗，開發為生產力、學習與娛樂打造的MR設備。Xbox將打造一款限量版Meta Quest。

Meta表示，Horizon作業系統是耗費10年打造的新一代運算平台，提供更自然的互動方式與社交臨場感；Meta開發由內而外的追蹤技術，發展出眼睛、臉部、手部與肢體追蹤。Meta為MR建立一套融合數位與實體世界的技術，包含高解析度穿透模式、場景理解、空間定錨。

Meta為MR體驗設計的客製化框架與工具，開發者與創作者皆能使用，可透過作業系統內的內容探索及營利平台，讓更多社群認識開發者打造的作品並從中獲利。其中包含提供沉浸式體驗與應用程式的Quest Store，未來將更名為Meta Horizon Store。

Meta指出，目前在Meta Quest裝置上運作的各種社交功能，將拓展到新生態系統中，讓用戶的身分、虛擬替身與朋友也能在虛擬空間中同步跨系統轉移，並讓開發者將社交功能整合進應用程式中。（編輯：張均懋）1130423