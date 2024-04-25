日本民眾被詐騙廣告欺 提訴要求Meta賠償

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本社群媒體上愈來愈多冒用知名人士照片等資訊的投資詐騙廣告，日本4名受害者今天向神戶地方法院提訴，要求美國資訊巨擘Meta的日本法人賠償約2300萬日圓。

讀賣電視台報導，原告的辯護律師團今天表示，這很可能是因為投資詐騙廣告問題，日本首見的集體訴訟。

原告的辯護律師團今天下午在神戶市召開記者會，團長國府泰道表示，「2023年起社群媒體型態的投資詐騙案例快速增加，儘管知名人士已經要求移除這些廣告，Meta仍漫不經心地讓這些廣告流竄，導致有人受害」。

國府接著說，「Meta若能早點規範詐騙廣告，可能就不會有人受騙。而Meta一年的廣告收入高達177兆日圓，卻未確認詐騙廣告。希望透過提訴以彰顯廣告媒體漫不經心地讓詐欺廣告流竄，是社會上不被允許的事情」。

提訴的4人有男有女，住在神戶市與東京都等地。

根據訴狀等，這4名提訴的民眾，在Meta營運的臉書（FB）、Instagram（IG）等社群媒體上，點進假借企業家前澤友作、西村博之等知名人士名義的投資詐騙廣告後，使用通訊軟體LINE聯絡宣稱是助理的人，並在指示下把投資資金匯到指定戶頭。

4人受騙金額總計超過3200萬日圓（約新台幣681萬元），其中有人曾匯過2165萬日圓（約新台幣460萬元）。

原告方面主張，Meta有義務調查、確認社群媒體上的廣告內容，且2023年初開始充斥著冒用知名人士的名字、照片等資訊的假廣告展開投資詐騙，Meta卻未調查廣告內容的真實性且獲得廣告收入。

原告方面將提起訴訟，要求Meta公司在日本的代表法人「Facebook Japan合同公司」提供約2300萬日圓（約新台幣489萬元）的損害賠償。

根據原告的律師團，另外還有10幾個人有意加入集體訴訟的行列。

關於社群媒體上流竄著冒用知名人士照片的投資詐騙廣告問題，日本企業家堀江貴文與日本富豪、服飾網購業者ZOZO公司創辦人前澤友作等人，本月稍早出席了執政黨自民黨舉辦的研討會，描述照片等遭盜用的狀況。

前澤友作當時表示，儘管已經要求Meta等公司刪除詐騙廣告，卻未見到充分的因應措施，呼籲國會議員盡快修法規範經營平台的業者。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130425