蘋果遵照北京要求 中國App Store下架Threads、WhatsApp

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）遵守中國政府的命令，今天將Meta Platforms的WhatsApp和Threads從中國的應用程式商店App Store下架。

蘋果在寄給路透社的電子郵件聲明中表示：「基於國家安全考量，中國國家互聯網信息辦公室下令將這些應用程式從中國應用程式商店下架。」

「即使不同意，我們也有義務遵守業務所在國家的法律。」

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）率先報導這些應用程式下架的情況。

Meta並未立即回應路透社對「華爾街日報」這項報導置評的請求。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130419