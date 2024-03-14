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蘋果在歐洲重大讓步 用戶可自開發商網站下載App

2024/3/14 10:37
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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）蘋果（Apple）捍衛其在應用程式平台App Store上的主導地位，與歐洲交鋒多時之後，今天終於做出重大讓步，將允許軟體開發人員直接向消費者發布他們的應用程式（App）。

路透社報導，蘋果宣布，這些調整是為了遵守歐洲聯盟（EU）上週生效的歐盟數位市場法（DMA）。蘋果在 App Store向軟體開發商收取高達30%的費用，這些變化可能削弱蘋果依賴的應用程式商店的高利潤和穩定收入來源。

這些改變僅影響歐盟。今年春天開始，在歐洲營運的軟體開發商可直接從自己的網站向歐盟用戶發布App，不必經由App Store。

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英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）表示：「雖然App Store無法自由榨取，但在一段時間內，仍可能是可觀的搖錢樹，因為蘋果公司這一和解提議有附加條件。」

開發者仍必須符合蘋果設定的條款和條件，並成為授權開發商。蘋果還推出每年每個用戶帳戶0.5歐元的「核心技術費」，即使開發者選擇不使用蘋果的App Store或支付系統。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130314

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