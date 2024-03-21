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香港通過23條立法 國安局長蔡明彥提醒民眾赴港注意風險
首頁 / 國際

指蘋果違反反托拉斯法 美國司法部擬起訴

2024/3/21 13:48
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國司法部擬最快明天起訴蘋果公司（Apple Inc.），指控這家市值全球第2大的科技公司阻止競爭對手使用iPhone的硬體和軟體功能，違反反托拉斯法。

彭博報導，根據知情人士，美國司法部預計將向聯邦法院提起訴訟，這將加劇拜登政府對大多數美國大型科技巨擘的反壟斷鬥爭。

司法部已經起訴Alphabet Inc.旗下的Google壟斷，而聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）也正依據反托拉斯法起訴Meta Platforms Inc.和亞馬遜（Amazon.com Inc.）。

蘋果和司法部沒有立即回應置評請求。知情人士因涉及討論機密問題而要求匿名。

蘋果股價聞訊於盤後下跌1.4%，來到176.10美元。截至20日收盤，蘋果今年以來累跌7.2%。

此案將是美國司法部在過去14年來第3次起訴蘋果違反反托拉斯法，但這是第一起指控這家iPhone製造商非法維持其主導地位的案件。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130321

#蘋果公司
#美國司法部
#彭博
#蘋果
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