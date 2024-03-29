馬斯克新創公司xAI聊天機器人Grok將推升級版
2024/3/29 18:42（3/29 19:00 更新）
（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）新創公司xAI今天宣布，將推出旗下聊天機器人Grok的升級版。
路透社報導，xAI透過聲明指出，升級版稱為Grok-1.5，未來幾天就會提供給初期測試人員及社群媒體X平台的Grok現有用戶使用。
xAI公司提到，Grok-1.5最顯著的改良點之一，是在編碼和數學相關工作的表現。
面對微軟（Microsoft）支持的AI開發公司OpenAI、Alphabet旗下的谷歌（Google）致力發展人工智慧，馬斯克也於去年3月創立xAI公司，並在去年12月為X平台的Premium+用戶推出Grok。
馬斯克今年2月底控告OpenAI背棄初衷轉向營利模式後，本月稍早，馬斯克宣布xAI將釋出Grok的開放原始碼。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130329
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