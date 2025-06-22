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美空襲伊朗後 中東空域緊張升高航班持續繞道

2025/6/22 16:36
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）由於近期以色列與伊朗互射飛彈，航班不得不繞行中東空域，根據航班追蹤網站FlightRadar24，美國空襲伊朗核設施後，今天各大航空公司持續避開中東大部分空域。

路透社報導，FlightRadar24在社群平台X上表示：「美國攻擊伊朗核設施後，該區域的商業航班運作情況與上週實施新空域限制以來無異。」

儘管繞行會導致燃料與人事成本增加，並拉長飛行時間，但FlightRadar24網站顯示，各航空公司已避開伊朗、伊拉克、敘利亞與以色列上空空域，改採其他航線，例如向北經過裏海，或向南經由埃及與沙烏地阿拉伯。

全球愈來愈多衝突地區出現飛彈與無人機密集攻擊，對航空運輸構成高度風險。

自6月13日以色列對伊朗發動攻擊以來，各大航空公司已暫停飛往受影響國家的航班，但仍有部分從鄰近國家起飛的撤僑班機，以及接回滯留以色列僑民的航班。

以色列兩大航空公司以色列航空（EL AL Israel Airlines）與阿基亞航空（Arkia）今天表示，將暫停載運人員返回以色列的救援航班，直至另行通知。以色列航空表示，定期航班的取消期限將延長至6月27日。

以色列機場局（Israel Airports Authority）表示，全國空域已關閉禁止所有航班進出，但與埃及和約旦的陸路過境點仍開放通行。

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日本外務省今天表示，已透過陸路將包括16名日本公民在內的21人，從伊朗撤離至亞塞拜然。這是自19日以來第2次進行類似撤離行動，若有需要將會繼續進行。

紐西蘭政府今天表示，政府人員和一架C-130J力士型運輸機（C-130J Hercules）明天將從奧克蘭出發，飛往中東待命，以便從該地區撤離紐西蘭公民。這架專機抵達該地區約需數日。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140622

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