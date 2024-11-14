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網路投資詐騙廣告氾濫 金管會：累計蒐報逾6.3萬件

2024/11/14 18:39
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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至今年10月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告已逾6.3萬件，其中，10月蒐報4212件，創近3個月新高。

為打擊詐騙，金管會2023年邀Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會證期局今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起、截至今年10月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告達6萬3191件，10月單月蒐報4212件，創近3個月新高。

網路假投資廣告氾濫，為避免民眾遭不當訊息誤導，公股行庫近日全面串聯宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，民營金融機構亦陸續動起來，永豐金及上海商銀均已宣布跟進暫停在非實名制登錄社群網站、平台、帳號投放付費廣告。

另一方面，金管會證期局今年10月共接獲83件金融詐騙陳情案，為今年單月第3高，累計今年前10月證期局已接獲686件金融詐騙陳情案。

證期局也揭露5大常見詐騙態樣，除了冒名金融業者或電話、簡訊及LINE群組勸誘買股外，還包括假金融商品交易平台（App）、港仙股及虛擬通貨交易平台詐騙。（編輯：林克倫）1131114

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