新北：尊重學校選擇食材 午餐不暫停吃粄條

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）寶林茶室食物中毒風暴持續，新北市府教育局今晚表示，在確保食品安全及營養均衡原則前提，教育局尊重學校及業者對食材的選擇，不會特別限定學校營養午餐暫停吃粄條。

媒體報導，因食物中毒案影響，民眾對粄條產生食安疑慮，中華民國餐盒同業公會全國聯合會理事長陳明信，今天建議團膳業者暫時不用粿條，改用烏龍麵、炒麵、炒米粉替代，避免家長疑慮。

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教育局官員今晚告訴中央社記者，已由教育局、衛生局及農業局，組成午餐品質聯合稽查小組，不定期至團膳廠商、食材供應商及學校查核，會將食材存放情形列為重點查核項目，以保障校園食安。

教育局說，不會如同基隆市、宜蘭縣今天所宣布，學校營養午餐暫緩使用粄條及粿仔條等料理；新北將尊重學校與業者對食材的選擇，也發文提醒各校自立午餐、合作社及美食街熱食部，注意餐食製備及食材保存。（編輯：張銘坤）1130329