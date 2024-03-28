屏東抽驗清明節應景食品 3件不符規定

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）因應清明節來臨，為使民眾食的安心，屏東縣政府衛生局加強抽驗清明節應景食品共48件，其中3件產品不符規定。特別提醒花生粉應密封冷藏，避免產生黃麴毒素。

近期食安議題頻傳，衛生局長張秀君提醒，祭祖供品長時間放置於室溫下易孳生微生物，建議冷藏保存，維持食品新鮮度，祭祀後應將食品充分加熱後再食用，以確保食品安全。特別是花生粉如未使用完畢，應密封冷藏或置於乾燥環境，避免黃麴黴菌滋生，產生黃麴毒素。

衛生局今天公布檢驗結果，1件花生粉黃麴毒素總量超標（標準4μg/kg以下），已移請源頭所轄台南市政府衛生局處辦；另有高麗菜、地瓜葉各1件檢出農藥殘留不符規定，由農業處追溯生產者。

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依衛生局新聞稿，抽驗品項有春捲、潤餅皮（春捲皮）菱形糕、雙糕潤、花生粉、紅圓、豆干、禽肉品、梅花肉片、水產品、蔬菜類，以及素雞等應景或祭祀產品。

檢驗項目包括食品中微生物衛生標準、甲醛、防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、規定外色素、總黃麴毒素、農藥多重殘留分析（五）410項、乙型受體素、動物用藥多重殘留（48項）、還原型孔雀綠、結晶紫及其代謝物、全素食品類產品動物性成分等項目。（編輯：孫承武）1130328