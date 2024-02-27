陽明交大生挑228遊行挨轟 改3/1舉辦、校長致歉

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）陽明交大生2月28日將舉辦梅竹賽造勢遊行挨轟，校長林奇宏日前受訪時稱228已成為台灣的圖騰禁忌，發言遭批失言。他今天說，感到抱歉。另籌備單位指出，遊行改3月1日舉辦。

陽明交通大學啦啦隊火力班日前在臉書（Facebook）粉專貼文表示，睽違5年的梅竹賽校外遊行要重新啟動，遊行時間於2月28日的上午10時至下午1時，「來參加遊行，就能免費獲得大麥口味的氣泡水，讓你在歡呼聲中繼續嗨」。

發起2月28日校外遊行貼文一出，遭批沒有顧慮到政治受難者家屬感受。

林奇宏日前接受自由時報訪問時對此指出，學生對228只是一個日月的時間點，228不必然要悲情以對，228已成為台灣的圖騰禁忌，更成為特定政治人物每年兌換個人政治利益的提款機。

林奇宏的發言，引發部分學生不滿，分別向媒體投書譴責。

對此，林奇宏昨天出席新竹市政府與公車業者的會勘行程致詞時提到，學生在2月28日當天原來規劃的一些活動，可能沒有注重到細節，加上近期有新聞報導他的發言，讓有些人覺得受到冒犯、不尊重，他致歉。

1名不具名的陽明交大學生今天告訴中央社記者，林奇宏在媒體上說出對於228事件的誤導、對於政治受難者沒有同理心，事後卻在會議室裡表達歉意，這種「大街罵人、小巷致歉」的作法令人難以苟同，要求林奇宏應公開道歉。

林奇宏今天接受中央社記者電訪表示，有關學生原訂在2月28日舉辦活動的做法，以及報載他的發言內容，若有讓人感到不舒服之處，他感到抱歉。

他說，站在學校立場，應保障學生的言論與行為自由，並給予更多元包容，原先學生在規劃活動時，也許敏感度較低，但後來學生已將遊行活動改期至3月1日在校內舉行，他認為這是一個學習過程，予以尊重。

火力班在臉書粉專已另發文指出，原訂2月28日的梅竹造勢遊行，「將改至3月1日舉行！我們會在交大校園內繞行一圈，走過交大的每一個角落，將梅竹賽的熱情傳遞給每一位同學」。（編輯：戴光育）1130227