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首頁 / 政治

陽明交大生2/28辦梅竹賽遊行 遭指傷害受難者家屬

2024/2/23 17:21
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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）陽明交大與清大3月1日辦梅竹賽，陽明交大學生貼文要在2月28日辦遊行並邀一起嗨，有人認為是對政治受難者家屬二次傷害，校方說，學生以遊行為選手加油暖身，會提醒注意用詞。

國立陽明交通大學啦啦隊火力班今天在臉書粉專貼文表示，睽違5年的梅竹賽校外遊行終於要重新啟動，遊行時間於2月28日的上午10時至下午1時，也替梅竹賽預熱暖身，邀學生一起在歡呼聲中繼續嗨。

對此，有人向中央社記者說，2月28日可能在新竹市區會有肅穆隆重的228事件追思會，但另一邊卻為陽明交大辦歡慶遊行，如此一來似乎沒有顧慮到政治受難者家屬感受。

國立陽明交通大學向中央社記者表示，陽明交大與清華大學為讓兩校交流運動賽事辦梅竹賽，由學生自主籌辦相關賽事，今年梅竹賽3月1日開幕，校方尊重學生在開幕前，單純想在假日替選手加油打氣，相信學生沒有遺忘228這天的紀念意義。

陽明交大指出，後續會請學務處與梅竹籌委會學生聯繫，提醒學生在貼文的用詞上要多注意。（編輯：李錫璋）1130223

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