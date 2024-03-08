馬英九：賴幸媛陸委會表現 大家覺得我找對人

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（中央社記者吳書緯台北8日電）前總統馬英九今天表示，當年找賴幸媛擔任陸委會主委，在國民黨內外都引發議論，一直到最近還有人批評，但並未引起共鳴，因為大家看了賴幸媛在陸委會的表現，「都覺得我找對人了」。

馬英九今天赴時報本鋪書店出席前陸委會主委賴幸媛「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」新書發表會，並應邀致詞。

馬英九致詞表示，他於2008年擔任總統時，邀請曾擔任台聯不分區立委的賴幸媛擔任陸委會主委，這項人事案當時在國民黨內外都引發議論，一直到最近還有人批評，但並未引起共鳴，因為大家看了賴幸媛在陸委會的表現，「都覺得我找對人了」。

馬英九說，賴幸媛與時任海基會董事長江丙坤通力合作下，為2008年至2016年的兩岸關係，開創了史無前例的和平與繁榮，賴幸媛任內簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）。

馬英九提到，賴幸媛於陸委會主委任內建立兩岸制度化協商，而他任內也進行了兩岸領導人會晤「馬習會」，透過制度化交流，解決兩岸之間紛爭，很可惜當他卸任總統後，接棒的民進黨政府不知道兩岸交流有多重要，所有交流管道都中斷。

馬英九說，發生在金門海域的中國漁船碰撞事件，即使失去2條寶貴人命，政府似乎不知道如何跟中國打交道，居然拖了20多天還沒解決，讓台灣陷入不必要的國安風險之中，這更凸顯兩岸雙方盡快恢復正常對話、交流的必要。

最後，馬英九說，台灣對中國的大戰略就是「備戰、避戰、謀和」，至於要如何謀和，就是拿出誠意、釋出善意、解決爭議12個字，態度上面對問題就事論事，面對家屬將心比心，如果有疏失，就應該道歉、該賠償就賠償，確保相關問題不會再發生，兩岸關係才能再發展，他執政的8年，兩岸關係就是這樣推動。（編輯：翟思嘉）1130308