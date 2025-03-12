國會衝突綠委控傷害 藍白立委收到檢方傳票

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（中央社記者王承中台北12日電）去年底立法院審查選罷法等案，朝野立委在議場爆發肢體衝突，民進黨立委對國民黨、民眾黨立委提告傷害。國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、翁曉玲及民眾黨立委林憶君等人近日收到傳票，陳玉珍表示，當時只是基於議事攻防，綠委的行為是浪費司法資源。

立法院去年底審議選罷法、憲訴法及財劃法三大法案時，多名朝野立委因激烈肢體衝突而受傷。多名民進黨女立委相繼指控遭國民黨立委陳玉珍攻擊。民進黨立委范雲、林宜瑾和陳培瑜等5人認為陳玉珍在議場內蓄意傷人，到北院提告傷害罪。

知情人士今天指出，除陳玉珍外，國民黨立委徐巧芯、邱若華、翁曉玲，以及民眾黨立委林憶君等人，也被林宜瑾和陳培瑜提告傷害，國民黨立委黃仁近日也收到傳票。

陳玉珍接受中央社記者訪問時，證實收到傳票。她表示，去年底，國民黨依慣例在議場前排班，希望處理選罷法、憲訴法及財劃法的修法，結果前一晚，民進黨立委卻先破窗、破壞公物，占領議場。隔天為讓議事順利進行，國民黨立委對占領主席台的民進黨立委進行排除。

陳玉珍指出，過程中雙方互有拉扯、推擠，在野黨立委並沒有做出不法行為，只是基於議事攻防，希望能夠正常開會。

陳玉珍表示，民進黨立委針對本應是國會自主的政治議事攻防行為提出傷害告訴，浪費司法資源，請民進黨立委以蒼生為念，讓司法官把時間用來偵辦審理詐騙等犯罪行為，這才是真正的把老百姓放在心裡。

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黃仁也說，尊重民進黨立委提告，但這真的是勞民傷財。民進黨立委霸占主席台，不讓立法院會順利進行，在野黨立委只是希望議事順利，沒有要傷害誰，或是意圖要傷害他人。

是否親自應訊，陳玉珍表示，立法院已經開議，她會委任律師到場；黃仁則表示，還要再研究。（編輯：謝佳珍）1140312