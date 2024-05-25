藍委以滅火器歌宣傳修法 楊大正：不同意授權使用

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（中央社記者王心妤台北25日電）立法院國會職權相關修法受關注，國民黨籍立委邱鎮軍在社群平台宣傳時使用滅火器樂團作品「繼續向前行」，滅火器主唱楊大正今天表示，不同意把歌曲授權給藐視人民的人使用。

立法院會持續處理國會職權相關修法，議場內民進黨立委人手一支象徵太陽花學運的向日葵，並合唱學運歌曲「島嶼天光」，場外聲援的民眾也一起合唱，滅火器主唱楊大正也以音樂送上支持。

不過國民黨立委邱鎮軍近日在個人社群平台宣傳國會職權相關修法時卻使用「繼續向前行」當作背景音樂。

滅火器貝斯手皮皮今天在社群平台Threads發文點名邱鎮軍並貼出邱鎮軍的限時動態表示，「我們的歌不想也不同意掛在你的任何文宣內容上面，包含所有國民黨和民眾黨的都一樣。」

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皮皮強調，「我沒有想要你們繼續向前行，我希望你們停下來，停下來你們粗糙粗暴的立法行為。」他更反問邱鎮軍，若條文都是討論後的結果，為何不能好好表決，而是要用舉手表決，「你們這麼急？是不是有什麼不能說的秘密？」

主唱楊大正也轉發皮皮的發文並表示，「我不知道這些白藍傢伙哪來的靈感，非常邪惡，非常不要臉。」楊大正強調，滅火器不同意把歌曲授權給藐視人民的人使用，「請自重！並且停止傷害台灣民主的一切行為。」（編輯：陳政偉）1130525