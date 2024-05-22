10年後立院再唱島嶼天光 楊大正盼新音樂人挺身而出

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（中央社記者王心妤台北22日電）立法院昨天續審國會職權行使法修正草案，立法院外民眾集結並高唱「島嶼天光」，滅火器樂團主唱楊大正被催寫新歌，他表示，滅火器的歌想用就拿去用，更期待新音樂人挺身而出。

立法院會昨天持續處理國會職權相關修法，民團聚集場外抗議並架舞台讓公民宣講，宛如10年前的太陽花學運，而議場內民進黨立委人手一支象徵太陽花學運的向日葵，並合唱學運歌曲「島嶼天光」， 場外聲援的民眾也一起合唱。

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有人認為10年過去，滅火器樂團應該可以寫出新歌了，楊大正在社群軟體Threads發文回應，滅火器過去寫了很多歌給台灣，不同氛圍的歌曲都有，「想用就拿去用吧，打仗的時候不要管什麼授不授權了，剪影片、發動態、安慰自己，什麼都好。」

楊大正也寫道：「林北因為一首島嶼天光全身都插滿了箭跟彈孔」，也該換別人寫歌了，若有靈感時會寫，但更期待新一代音樂人挺身而出，用正義跟才華為2024寫一首大家需要的戰歌，「我能做的就是在事後陪你療傷，跟你分享我是怎麼活到今天的。」（編輯：龍柏安）1130522