蕭敬騰稱驕傲是中華民族一份子 會做堂堂正正中國人

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（中央社記者王心妤台北25日電）總統賴清德520上任後，中國央視在微博發文「反台獨」，不少台灣藝人也轉發貼文。金曲歌王蕭敬騰今天晚間臉書發文說，他很驕傲是中華民族的一份子，也會做堂堂正正的中國人。

賴總統5月20日上任後，中國央視官方微博22日發文表示：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一。」台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑等人也發文跟上。

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蕭敬騰晚間於臉書發文指出，身為公眾人物會尊重所有聲音，「我在台北萬華長大，我熱愛我成長的土地、美味的小吃、善良的人們，我的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州，這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇」。

蕭敬騰提到，感謝父母給他熱愛表演的生命，「我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力做個好漢子，堂堂正正中國人」。（編輯：陳彥鈞）1130525