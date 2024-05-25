本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

蕭敬騰稱驕傲是中華民族一份子 會做堂堂正正中國人

2024/5/25 23:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）總統賴清德520上任後，中國央視在微博發文「反台獨」，不少台灣藝人也轉發貼文。金曲歌王蕭敬騰今天晚間臉書發文說，他很驕傲是中華民族的一份子，也會做堂堂正正的中國人。

賴總統5月20日上任後，中國央視官方微博22日發文表示：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一。」台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑等人也發文跟上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蕭敬騰晚間於臉書發文指出，身為公眾人物會尊重所有聲音，「我在台北萬華長大，我熱愛我成長的土地、美味的小吃、善良的人們，我的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州，這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇」。

蕭敬騰提到，感謝父母給他熱愛表演的生命，「我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力做個好漢子，堂堂正正中國人」。（編輯：陳彥鈞）1130525

賴清德
柯文哲聲援被迫表態藝人 綠委指臉書圖用廈門鼓浪嶼賴清德臉書聲援群眾 朱立倫：勿從國人當中找敵人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78
更多編輯台推薦新聞：