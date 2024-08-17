本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

拍巴黎長榮桂冠拒掛五星旗 當事人：統促會審核後發布

2024/8/17 10:53（8/17 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國網紅「張教官」指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。（圖取自張教官的有趣人生bilibili網頁bilibili.com）
中國網紅「張教官」指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。（圖取自張教官的有趣人生bilibili網頁bilibili.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）拍攝巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗的中國網紅「張教官」15日在其微博上主動披露，他所拍攝的影片有經過法國中國和平統一促進會審核，獲准許對外發布。

中國網紅「張教官」13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，他們提供五星旗要求掛上遭拒。事件再度挑起兩岸的敏感神經。

大陸官方至此始終保持低調處理。不過，「張教官」在其微博帳號「張教官的有趣人生」發布一張蓋有法國中國統一促進會印章的「拍攝說明」。

這則拍攝說明寫道：「2024年8月11日-15日，『張教官的有趣人生』拍攝了關於法國巴黎長榮桂冠酒店相關視頻（影片），內容畫面情況屬實，符合對外發布的相關規定，維護國家和平統一，經審核可以對外發布。」

巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗一事持續發酵。攜程、美團等旅遊平台下架多地長榮桂冠酒店。

長榮桂冠酒店15日發聲明致歉，表示處理有欠周全，並說不希望此事影響兩岸人民的情感。

陸委會此前對此表示，用民族主義干涉商業、賺流量，不會讓中國偉大，只會讓國際愈加反感。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1130817

#中國
#大陸
#巴黎
#陸委會
#長榮
#長榮桂冠酒店
#奧運
奧運
珍奶徽章夯網路出現仿冒品 中華奧會籲勿購買小公視專為兒少服務 蕭副總統與孩子共慶開台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：