長榮聲明認同九二共識 外交部譴責中共以商逼政、策動小粉紅出征

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒，長榮集團昨天發布聲明致歉。外交部今天表示，強烈譴責中國企圖以經濟脅迫進行政治操弄，以商逼政，破壞以規則為基礎的國際秩序及正常商業行為。

中國網紅「張教官」13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，提供五星旗要求掛上遭拒。長榮集團昨天發布聲明表示，對於旗下酒店引發風波表達歉意，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。

外交部晚間透過新聞稿表示，中國政府多年來持續以脅迫各國企業，包括運用抵制、制裁、查稅、違反法規等手段，迫使各國企業屈從北京當局政治目的。

外交部進一步指出，中國近年更是策動所謂「小粉紅」藉由網路出征的方式四處鬧事，同時透過在地協力者幫腔附和，企圖造成對方壓力或恐懼而被迫妥協讓步，受害者遍及世界各地，不計其數。

外交部也舉例，去年7月國際知名珠寶品牌因被中國網民指控在非中國地區官網將台灣登載為國家，而遭到中國官媒點名批判及眾多中國網民隨之侮辱及恐嚇；又或在去年5月因加拿大政府驅逐中國駐多倫多外交官，「小粉紅」隨即出征抵制加拿大產品等例，不勝枚舉。

外交部也說明，除了國際企業外，各國各界人士也都可能是中國政府經濟脅迫的對象，如中國網民月前列出94位台灣藝人，稱他們未在總統賴清德就職時發表台灣屬於中國言論，進而強逼他們表態。

外交部強調，北京當局透過「小粉紅」出征的舉措，顯為中國對台及對外認知戰的一環，正如同其「戰狼外交」的行徑，只會引發國際社會的高度反感，並且讓自身國際形象更加惡化。

外交部表示，對威權中國以經濟脅迫等手段進行政治操弄，企圖以商逼政，影響國際商業行為予以強烈譴責，同時呼籲國際社會認清中國四處遂行認知戰的伎倆，共同反制中國集權政府的各項脅迫作為，遏止中共政權得寸進尺，持續擴大破壞以規則為基礎的國際秩序和正常商業行為。（編輯：張若瑤）1130824