長榮聲明認同九二共識 陸委會：譴責中共施壓霸凌

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（中央社記者廖文綺台北24日電）針對巴黎長榮桂冠酒店布置衍生的爭議，長榮集團昨天發布聲明表示認同「九二共識」及「反對台獨」。對此，陸委會今日表示，嚴正抗議並譴責中共操作民族主義與對台灣企業霸凌。

大陸委員會24日發布新聞稿表示，針對巴黎長榮桂冠酒店不掛五星旗，遭中國大陸網民發起抵制，而被迫政治表態一事，陸委會「嚴正抗議並譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為」。

陸委會並列舉近年多起類似事件，包括中國大陸網紅在日本靖國神社便溺噴漆並高舉反日標語、抵制認同台灣的NBA球員出賽、施壓外國企業不得於官方網站將台灣列為國家等。

陸委會還提到，中共持續對台灣企業、農漁產品等進行統戰施壓與報復性措施，迫使台方及相關國家接受其「一中」主張，已造成國際社會及投資者疑慮，也使台灣民眾反感。

陸委會強調，台商對於中國大陸經濟發展及成長有重要貢獻，陸方應保障其投資權益，持續改善投資經營環境；所謂「不容許吃飯砸鍋」的說法，是赤裸裸的經濟脅迫，也是不理性的作法，徒耗損我國穩定台海情勢的努力。

陸委會強調，「我們認為北京當局應思索其治理制度與意識形態問題，也必須為放任內部鼓動兩岸對抗、造成投資外移，並與國際脫鉤斷鏈自負其責」。

針對日前巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間的相關布置衍生爭議，長榮集團23日發布聲明表示，會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況，同時強調認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人張榮發生前對推動兩岸和平發展不遺餘力。（編輯：楊昇儒）1130824