中國民族主義抵制巴黎長榮 專家：不孤注單一市場

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）中國網紅拍攝影片指控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗，引發以認知作戰打壓台灣觀光的擔憂。前觀光局副局長劉喜臨告訴中央社，業者已認知不可孤注單一市場，而民間支持是企業最大動力。

中國網紅「張教官」在日前發布的影片中，指控巴黎長榮桂冠酒店內部未懸掛五星旗，且要求掛上遭拒。

據「張教官」主動披露，影片經過中國共產黨統戰部外圍組織「法國中國和平統一促進會」審核，獲准許對外發布，恐為認知作戰的一環。

日前帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）指控中國「拿觀光作為武器」，試圖讓帛琉與台灣斷交。國立高雄餐旅大學觀光研究所教授、曾任交通部觀光局副局長的劉喜臨21日接受中央社電訪時指出，這其實就是一種經濟制裁。

「但全世界會把觀光旅遊作為經濟制裁手段的不多，因為這會限制人民自由與權利，一般國家都是因可能有生命危害風險時才會下限制令」。

近年中國崛起，中國觀光客在世界帶來經濟效益，「中國就會用限制出境或特殊手段」，對觀光高依賴度的國家施壓。

對劉喜臨而言，觀光應最不牽涉政治，單純站在民眾生活福祉立場。「各國基本不會用觀光作為經濟或政治制裁手段，因會引起反效果」。

日前「法國福建商會」、「法國潮州會館」等40多個旅法親中僑團組織「宣布」抵制長榮桂冠酒店，且中國旅遊平台攜程旅行、美團也下架上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋。

同為觀光政策創新普拉斯研究中心主任的劉喜臨告訴記者，類似舉動確實可能使業者受到某些程度衝擊。

「一個成熟的企業，就如我們常說，『雞蛋不要放在同一籃子裡』。不要把客源國全投在某一個市場」。

他分析，長榮桂冠酒店經營模式應非如中國網紅所言，4成仰賴中國客，「長榮一定會擴大客源，有團客與自由獨立旅客等不同族群」。

他舉台灣的中客為例，之前中國旅客占近40%，約一半的觀光效益只依賴同一個市場，「當市場出問題，整個就會崩盤。所以市場一定要分散，目前中客市場占約20%，這是比較適合的」。

國立高雄餐旅大學觀光研究所教授、前交通部觀光局副局長劉喜臨向中央社表示，私人企業有布置營業場所的自由，不容外人干涉，因此國際民眾都支持長榮做法，而業者也都意識到不可仰賴單一市場，風險太大。（劉喜臨提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月21日

中國有時會藉由旅客開放政策施壓台灣政府、分化社會。對此劉喜臨說，台灣與中國關係特殊，中國政府會透過「台灣通行證」的發放，將遊客作為經濟與政治手段。

部分仰賴中客的台灣業者會因此不滿政府，劉喜臨通常會和業者分析，「還是須考量國家安全與整體戰略」，並會協助業者開發多元化市場。他指出，有時已經非單純觀光單位可以處理，須以政治和國安層面思考問題。

劉喜臨認為，台灣觀光產業業者應清楚認知兩岸關係的特殊性，「不過顯然全世界都知道，若你過於『壓霸』、讓人反感，其實對國外民眾也會反彈。中國越多這樣的抗議，國外對台灣就會越認識，也願意支持」。

中國駐法大使館昨天深夜首度對抖音網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗一事做出回應，表示巴黎長榮桂冠酒店行為傷害華僑華人情感，是對國家尊嚴直接冒犯，並「對旅法僑界的愛國義舉表示高度讚賞」。

對於中國透過認知作戰打擊台灣觀光的手段，劉喜臨指出，許多爭議都來自民間，如所謂網紅為賺流量而操作民族意識；法國親中僑胞組織也可能因戰狼外交的原則而表態效忠。

劉喜臨強調支持長榮，表示私人企業有布置、裝飾營業場所的自由，「台灣是自由民主的國家，怎麼做外人不容干涉。一名客人要求如何布置，是沒有道理的。所以大部分人都還是支持長榮的做法」。

針對中國人操作民族主義施壓抵制台灣海外觀光企業的行為，劉喜臨指出，台灣政府應該都會發聲鼓勵並支持企業自主營運。

不過他認為，「民間力量是更為強大的，很多台灣民眾自動說要『用新台幣下架』巴黎長榮，這股力量才是可貴的，因為觀光是人民自由生活的展現，民眾的支持才是對企業最大的動力」。

中央社嘗試聯繫巴黎長榮桂冠酒店，希望了解目前情況，但在截稿前尚未收到回覆。（編輯：張芷瑄）1130821