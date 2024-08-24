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國防部：中共無人機未進24浬鄰接區 國軍嚴密監控

2024/8/24 15:20
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（中央社記者吳書緯台北24日電）針對媒體報導中共2架無人機昨天繞台飛行，很可能已在棉花嶼或彭佳嶼24浬以內的範圍，國防部今天表示，經查證2架無人機航跡，距棉花嶼或彭佳嶼均有相當距離、未進入24浬鄰接區，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時0分至下午2時39分，偵獲2架次無人機自台灣西南空域一路沿台灣東南空域、東部、北部空域飛行後，自台灣北部空域飛返海峽中線以西，最近距離基隆約42浬，2架次無人機的飛行航跡似繞台飛行。

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聯合報報導指出，總統賴清德昨赴金門主持823紀念活動，這2架無人機繞台飛行，最近距離基隆約42浬，以其飛行航跡推估，曾距離中華民國領海基點的棉花嶼或彭佳嶼很可能已在24浬範圍內，刻意飛行通過中華民國領海基線24浬範圍內。

國防部指出，針對媒體報導內容，經查證該2架無人機航跡，距棉花嶼或彭佳嶼均有相當距離，未進入中華民國24浬鄰接區。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。（編輯：張均懋）1130824

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