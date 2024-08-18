民進黨：各縣市遍地開花推青年營 建立對話平台

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨今天說，從8月底至今年年底，計劃在各縣市推出「Team Taiwan青年營」，讓更多年輕人能在自己的家鄉就近參與，同時在全國各地建立與青年對話的平台，吸引更多年輕人參與公共事務討論。

民進黨晚間透過新聞稿表示，為促進年輕人對公共事務的參與度與熱情，民進黨將推出「挺台灣（Team Taiwan）各縣市青年營隊」活動，全台各地遍地開花，目前已有18個縣市籌備規劃，將提供豐富課程內容給有志於公共事務的年輕人參與。

民進黨副秘書長何博文指出，民進黨一向重視年輕人的培養，願意聆聽大家的聲音，每年暑期舉辦的「國務青旗艦營」就是最好例子，這次將在各縣市推出的「Team Taiwan青年營」系列活動，讓更多年輕人能在自己的家鄉就近參與、認識公共事務。

何博文說，營隊規劃「金牌講師陣營」，包括知名黨公職、名嘴網紅意見領袖、各領域文化工作者，黨公職由民進黨秘書長林右昌領軍，成員包括政策會執行長王義川，發言人吳崢、戴瑋姍，青年部主任阮俊達、新媒體中心主任詹賀舜等相關主管，還有各執政縣市地方首長、立委與民代。

何博文指出，講師們將分享各類議題，例如政策攻防、網路社群經營、城市行銷、青年參與。首發場是高雄市黨部青年營隊，陸續還有宜蘭縣、基隆市和彰化縣等青年營隊接力上陣，報名辦法及課程相關資訊，可上各縣市黨部臉書專頁瞭解。

何博文表示，民進黨主席賴清德高度重視這次的青年營，希望透過縣市黨部營隊，在全國各地建立與青年對話的平台，吸引更多年輕人參與公共事務討論。民進黨也將持續傾聽青年聲音，深化與青年互動，並與下一代接軌，共同迎接未來挑戰。（編輯：翟思嘉）1130818