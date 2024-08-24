長榮聲明認同九二共識 民進黨：中共背後推波助瀾

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（中央社記者溫貴香台北24日電）巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒，長榮集團昨天發布聲明致歉。民進黨中國事務部主任吳峻鋕今天表示，中共當局背後有一定程度推波助瀾的行動，這是國安問題的一環，必須提出策略因應。

中國網紅「張教官」13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，提供五星旗要求掛上遭拒。長榮集團昨天發布聲明表示，對於旗下酒店引發風波表達歉意，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。

吳峻鋕上午出席「青年接力護國安、和平永續撐台灣—2024新生代國家安全培力營」，對此議題受訪表示，這其實是中共一系列行動所造成的後續效應，民進黨也一再提醒，和平不能完全建立在對對方的信任中。

他說明，這起事件看似是一個網紅話題，可是從網紅後續的行為，說有得到中國宣傳部門的支持，一直從奧運期間，搶奪加油標語等，背後是中共當局一定程度推波助瀾的行動。

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吳峻鋕表示，這個行動其實不是今天才發生，包括搶奪邦交國、阻止台灣參加國際組織，甚至在各種的民間賽事不准台灣的名字出現等等，當然是國安問題的一環，核心本質是中國要壓縮台灣在國際社會的地位和角色，台灣當然要想一些策略來加以因應。

至於如何協助保護受壓迫的企業，他說，用政治力量壓迫民間商業活動，在世界上很難被接受，民進黨會持續以一些策略來加以反制。（編輯：黃瑞弘）1130824