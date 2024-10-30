賴清德盼朝野以人民利益優先 盡速實質審議總預算

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（中央社記者葉素萍台北30日電）行政院長卓榮泰11月1日將赴立法院報告114年度中央政府總預算案，民進黨主席賴清德今天說，期許朝野政黨都能以人民利益和國家發展為優先，讓總預算案盡速進入實質審議。

根據10月24日立法院朝野協商結論，各黨團同意於11月1日及11月5日邀請行政院長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

賴清德今天在民進黨中執會表示，感謝立院黨團這段時間努力，經過多次朝野協商，讓總預算的審議，得以達成初步共識。民進黨要肩負起帶領國家向前的責任，唯有團結一致，才不負全體人民對民進黨的託付。

賴清德說，他也相信卓榮泰率領的行政團隊會秉持專業的態度，向立法院和全體人民說明總預算案的重要性。期許朝野政黨都能以人民利益和國家發展為優先，讓總預算案盡速進入實質審議。

除了總預算案，與會人士轉述，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤向中執委們提到，下週值得關注的議題還包括，國民黨排了公投法修正議程，包括國民黨立委羅智強可能會提案進行公投綁大選的修法，國民黨立委賴士葆有提案要將釋憲結果交付全民公投，黨團重點關注接下來的發展。

另外，賴清德表示，10月27日下午嘉義中埔在一個多小時內，接連發生8起地震。現在，颱風康芮也正向台灣而來，不論面對地震或颱風，都要持續加強社會抗災、防災和救災的韌性，讓全體國民的生命財產安全獲得保障。

賴清德說，這幾天政府各單位都密切掌握颱風動態，也請全體黨公職協助轉發防颱資訊、呼籲民眾提早做好準備，一起努力，把可能災害降到最低。今天中午卓榮泰也已經到中央應變中心視察，目的也是希望團結民眾，減低颱風的傷害。（編輯：林興盟）1131030