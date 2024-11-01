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拚總預算案通過 卓榮泰：努力讓立委了解編列精神

2024/11/1 13:34（11/1 14:21 更新）
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行政院長卓榮泰1日赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告，並接受立委質詢。中央社記者王飛華攝 113年11月1日
行政院長卓榮泰1日赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告，並接受立委質詢。中央社記者王飛華攝 113年11月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委吳思瑤今天質詢時，除用3種語言期盼總預算案速審並通過，也憂台灣面臨隱形民主政變。行政院長卓榮泰表示，憲法是國家根本大法，法律更是民眾唯一遵守的依據，若都能在此理念下，政府運作就會順暢，另外也要努力讓立委了解總預算案編列精神。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

吳思瑤質詢時先說憲法跟預算都無分顏色，朝野都要恪遵憲法，行政與立法部門都要善盡憲法的忠誠義務，而台灣現在的政治環境險惡，戰場就在立法院，況且中國統戰的至高要點就是要用「台灣的民主破壞台灣的民主」，她形容這是一場隱形民主政變。

卓榮泰說明，台灣是一個民主深化的國家，民主可以經由人民的力量來改變，若用其他非法行為，民眾無法接受。

吳思瑤解釋，何謂民主政變，就像5把利刃刺向台灣的心臟，分別是立法院上個會期通過國會擴權法案來擴權，之後又想藉由修正財政收支劃分法等案來搶錢，現在還想沒收民權，急修公職人員選舉罷免法，提高罷免難度，而且在野黨也搶修憲法訴訟法，這將可能癱瘓憲法法庭，再加上拒審總預算案。

吳思瑤詢問，針對她所論述的民主政變，行政院有何因應。

卓榮泰表示，憲法是國家根本大法，法律更是民眾唯一遵守的依據，若都能在此理念下，政府運作就會順暢，兩院的關係就會在憲法架構下互相平衡與尊重，而且人民樂見的事情應該是對外可以伸展國家主權，對內就福國利民法案一起努力，這才是未來國家該走的路。

吳思瑤認同卓榮泰的觀點，除說政黨雖然有競爭，但對外團結，針對國家建設、人民福祉應該朝野合作外，她也用客語、鄒族語、越南語向這些族群的朋友說明，希望總預算能盡快審查並通過的心聲。

卓榮泰指出，要更加努力讓立委們了解總預算案的編列精神、未來執行結果，以及不執行的效果。（編輯：張若瑤）1131101

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赴立院報告總預算案 卓榮泰：樂觀且有妥善解決方式
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