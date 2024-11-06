川普勝選美元狂飆 新台幣爆量重貶2.07角

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國總統大選結果底定，共和黨候選人川普稍早已發表勝選感言，由於川普一路領先，激勵美元指數強勢攻高，非美貨幣應聲下挫，新台幣兌美元爆量重貶，今天收盤收32.175元，狂洩2.07角，寫下近1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額衝出28.985億美元天量。

美國總統大選今天持續開票，川普（Donald Trump）一路領先，金融市場情緒高漲，紛紛進場搶進美元，外匯交易員直言，眼見川普選情告捷，美元指數氣勢如虹，一度升破105大關，非美幣別全數走弱，加上外資及投信狂買美元、毫不手軟，新台幣兌美元今天以31.99元開盤後，匯價便一路下挫，最低觸及32.242元，但貶勢如此重，確實有點出乎意料

外匯交易員指出，出口商盤中也有進場拋匯，但眼見新台幣跌勢洶洶，心態轉趨惜售，盤中只剩央行孤軍奮戰，努力調節阻貶。

央行統計，在川普票數逐漸領先，催化川普交易的情緒後，美元指數今天狂漲1.14%，非美貨幣全數倒地，新台幣雖然重摔2.07角、貶值0.64%，但因央行阻貶，在亞幣中相對有撐，人民幣貶值0.67%，日圓下殺1.08%，韓元暴跌1.22%。

匯銀人士分析，金融市場情緒亢奮，使得國際匯市出現近來少見的大波動，但消息面消化完畢後，美元可能漲多回檔；後續美國國會選舉、川普政策動向，以及即將登場的美國聯準會會議決策及說法，都將牽動市場情緒，進而左右股匯市方向。

股市方面，台股今隨美國大選開票，高低震盪超過400點，台積電盤中拉升領軍台股突破23400點；下半場漲勢收斂，終場上漲110.59點，收在23217.38點，站回所有均線之上。（編輯：楊凱翔）1131106