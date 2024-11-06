物價上漲 2025年遺贈稅課稅級距可望調高

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（中央社記者張璦台北6日電）依據主計總處公布最新統計，消費者物價累計漲幅已達到遺贈稅課稅級距調整門檻，若以適用最低稅率10%計算，遺產淨額將從現行新台幣5000萬元以下調高至5621萬元以下，贈與淨額從2500萬元調至2811萬元，一旦確定調高預計2025年適用，將是睽違7年來調整遺贈稅課稅級距。

財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布各項免稅額、課稅級距等。根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高免稅額、課稅級距等項目。

以遺產稅、贈與稅課稅級距而言，調整門檻為物價指數累計上漲達10%。

儘管財政部尚未公告2025年遺贈稅課稅級距是否調整以及確切調幅，但依據主計總處今天發布的10月消費者物價指數，試算物價上漲幅度，遺贈稅課稅級距將會調升。

截至今年10月，物價指數較前一次調整、也就是2017年5月遺贈稅變革以來，上漲約12.42%。

現行遺產稅採三級累進稅率課徵，遺產淨額5000萬元以下者、課徵10%最低稅率；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。

贈與稅方面，現行贈與淨額2500萬元以下者，適用10%稅率；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分的15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分的20%。

依照最新物價漲幅設算，2025年發生的繼承案件，適用遺產稅10%最低稅率的門檻，可能調高至約5621萬元以下；適用15%的門檻級距，擬調升到超過5621萬元至1億1243萬元左右；適用20%最高稅率者，級距有望調高到超過1億1243萬元左右。

2025年發生的贈與案件，適用10%稅率的門檻，贈與淨額可能調高至約2811萬元以下；適用15%的門檻級距，擬調升到超過2811萬元至5621萬元左右；適用20%最高稅率者，其贈與淨額有望調高到超過5621萬元左右。

當級距金額調高，意味民眾在遺產、贈與淨額相同的條件下，適用的稅率可望降低，進而達到省稅效果。

不過，由於遺產稅、贈與稅有免稅額度，因此大多遺贈稅案計算結果為免稅，因此這回課稅級距金額調高，對於高資產民眾規劃財富傳承，將相對有感省稅。（編輯：張均懋）1131106