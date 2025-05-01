新北房屋遭列非自住稅率增 財部：補正申報期至6/2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）近期雙北傳出有房屋遭誤列「非自住」導致稅率提高。財政部今天表示，台北市是資料轉換出狀況，市府正在重印稅單，預估有5萬多份，呼籲納稅義務人暫時不要繳納，若已繳納者，後續將主動退稅；新北市則是部分民眾去年7月後新購的房屋僅設稅籍、未完整申報自住，財部將延長申報期限至6月2日，讓民眾有補正機會。

房屋稅5月開徵，首度適用囤房稅2.0新制，如果在全國僅有1間自住房屋，其現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有優惠房屋稅率1%；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為1.2%。與非自住的稅率區間1.5%至4.8%相比，自住稅率優惠許多。

不過雙北陸續有民眾發現，房屋遭列為「非自住」，稅額暴增。財政部次長李慶華今天出席政院會後記者會表示，台北市部分，主要是自住房屋與非自住房屋的資料轉換過程中發生問題，市府已自行發現差異，台北市稅捐稽徵處正重新印製稅單，預估有5萬多份，呼籲所有納稅義務人暫時不要繳納，若已經繳納的將主動退稅，並給予延期的時間。

至於新北市，李慶華說明，主要是部分民眾在去年7月1日之後新購的房屋僅設了稅籍，但是沒有向稅捐稽徵處申報符合自住條件，因此財政部與各地方政府商議後取得共識，將原本申報自住的期限從3月24日延長至6月2日都可以進行補正。

此外，李慶華說，雙北提到，政府為鼓勵民眾出租閒置房屋，給予申報租金所得達到當地一般租金標準者，可適用1.5%至2.4%的較低稅率，但很多房東卻不清楚新制，來不及在3月24日前申請，為此，財政部正研議比照自住房屋，將申報期限延長至6月2日。

透過 Google News 追蹤中央社

房屋「非自住」的稅率區間為1.5%至4.8%；房屋「自住」稅率則分為2部分，如果在全國僅有1間自住房屋，其現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有優惠房屋稅率1%。

另外，若符合以下3項條件則享受房屋自住稅率1.2%，包括需符合無出租或供營業使用；供本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦完戶籍登記；本人、配偶及未成年子女全國合計持有3戶（含）以內。（編輯：潘羿菁）1140501