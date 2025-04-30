房屋稅條例修正 台東利嘉國小司令台遭課稅

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東利嘉國小近日收到房屋稅繳款書，經查要繳稅的地號是司令台。台東縣政府稅務局解釋，因房屋稅條例第15條修正，電腦勾稽無法審核，只要拍照證明，司令台就可免稅。

過去房屋價值新台幣10萬元以下，不用課房屋稅，但最近許多公家機關、法人相繼收到房屋繳稅通知，就連國小的司令台也被通知要繳房屋稅。

台東縣利嘉國小校長林庭瑤今天接受媒體訪問表示，前幾天收到稅單，學校要繳房屋稅新台幣500多元，他還特地看一下地址，真的是寫利嘉國小，「我還是第一次聽到學校需要繳房屋稅」。

他說，仔細查了一下，要繳稅的地號是司令台，「司令台怎麼現在要課稅了嗎？」於是打電話詢問台東縣政府稅務局，接電話人員告訴他，是電腦自動勾稽出來的，只要學校拍照證明是司令台後寄回稅務局就不用繳稅。

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台東縣政府稅務局房屋稅科長龔琬喻接受中央社記者電話訪問表示，只要有屋頂的建築物都可算是房屋，過去房屋價值在10萬元以下免繳房屋稅，但去年房屋稅條例第15條修正，住家房屋現值在10萬元以下屬自然人持有者且全國合計以3戶為限，可免繳稅，非屬自然人（例如法人）不適用。

因此，電腦只要勾稽到非自然人有房屋就會寄繳稅通知，司令台有屋頂屬於房屋。今年這類案件很多，但只要提出類似司令台使用而非住宅等證明就可取消繳稅。（編輯：黃名璽）1140430