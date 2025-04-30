加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 地方

房屋稅條例修正 台東利嘉國小司令台遭課稅

2025/4/30 13:29（4/30 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東利嘉國小近日收到房屋稅繳款書，經查要繳稅的地號是司令台。台東縣稅務局30日說明，因房屋稅條例第15條修正，電腦勾稽到非自然人有房屋就會寄繳稅通知，只要提出類似司令台使用而非住宅等證明就可取消繳稅。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月30日
台東利嘉國小近日收到房屋稅繳款書，經查要繳稅的地號是司令台。台東縣稅務局30日說明，因房屋稅條例第15條修正，電腦勾稽到非自然人有房屋就會寄繳稅通知，只要提出類似司令台使用而非住宅等證明就可取消繳稅。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東利嘉國小近日收到房屋稅繳款書，經查要繳稅的地號是司令台。台東縣政府稅務局解釋，因房屋稅條例第15條修正，電腦勾稽無法審核，只要拍照證明，司令台就可免稅。

過去房屋價值新台幣10萬元以下，不用課房屋稅，但最近許多公家機關、法人相繼收到房屋繳稅通知，就連國小的司令台也被通知要繳房屋稅。

台東縣利嘉國小校長林庭瑤今天接受媒體訪問表示，前幾天收到稅單，學校要繳房屋稅新台幣500多元，他還特地看一下地址，真的是寫利嘉國小，「我還是第一次聽到學校需要繳房屋稅」。

他說，仔細查了一下，要繳稅的地號是司令台，「司令台怎麼現在要課稅了嗎？」於是打電話詢問台東縣政府稅務局，接電話人員告訴他，是電腦自動勾稽出來的，只要學校拍照證明是司令台後寄回稅務局就不用繳稅。

google news透過 Google News追蹤中央社

台東縣政府稅務局房屋稅科長龔琬喻接受中央社記者電話訪問表示，只要有屋頂的建築物都可算是房屋，過去房屋價值在10萬元以下免繳房屋稅，但去年房屋稅條例第15條修正，住家房屋現值在10萬元以下屬自然人持有者且全國合計以3戶為限，可免繳稅，非屬自然人（例如法人）不適用。

因此，電腦只要勾稽到非自然人有房屋就會寄繳稅通知，司令台有屋頂屬於房屋。今年這類案件很多，但只要提出類似司令台使用而非住宅等證明就可取消繳稅。（編輯：黃名璽）1140430

#台東縣
#房屋稅條例
#稅務局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：