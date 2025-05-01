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報稅首日36萬件已申報 房租支出扣除額須自主舉證

2025/5/1 16:30（5/1 18:08 更新）
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綜所稅申報1日正式開跑，財政部台北國稅局信義分局首日就有不少民眾在工作人員協助下完成報稅事項。中央社記者張新偉攝 114年5月1日
綜所稅申報1日正式開跑，財政部台北國稅局信義分局首日就有不少民眾在工作人員協助下完成報稅事項。中央社記者張新偉攝 114年5月1日
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（中央社記者蘇思云台北1日電）綜所稅申報今天開跑，截至下午2時30分，網路申報已有36萬件。財政部政務次長李慶華今天表示，今年房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，上限提高到新台幣18萬元，由於房租支出特別扣除額沒提供查調服務，有需求的民眾須自主舉證申報。

根據財政部財政資訊中心統計，截至今天下午2時30分，網路申報（含電腦、手機）約36萬件，手機報稅約24萬件。

李慶華、財政資訊中心主任張文熙、台北市會計師公會理事長傅文芳等人，今天上午前往台北國稅局信義分局，視察首日申報情形。

李慶華表示，因應美國對等關稅政策，希望紓緩民眾跟企業申報壓力，延長今年5月所得稅結算申報期間至6月底。民眾如果受到對等關稅影響，導致營業收入減少、減班等狀況，可向國稅局申請分期跟延期繳稅，分期可分成36期（3年），延期期限最長1年。

至於今年報稅季措施，李慶華表示，綜所稅基本生活費調升，加上免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額調高。另外，幼兒特別扣除額也拉高扣除額度，第1名子女15萬元，第2名以上子女每人增加50%、可扣除22.5萬元，並擴大適用年齡至6歲，盼減輕育兒家庭負擔。

此外，李慶華指出，今年房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，目的是減輕租屋家庭的負擔，金額上限也從過去12萬元提高到18萬元，民眾只要提供租賃契約、房租支出憑證就可申報，不需要經過房東同意，但有排富規定，希望照顧有租屋需求的青年族群。

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李慶華說明，很多民眾有房租支出、也有此申報需求，盼誠實申報。她也特別提醒，租金支出特別扣除額未提供查調服務，民眾如果有申報需要，要自主舉證申報。

財政部今年在簡化報稅流程上，有提供稅額估算表。李慶華解釋，民眾下載後可看到試算好的金額，若所得資料不需修正，點選就可完成申報，非常便利。今年也特別推出全國抽獎活動，透過手機完成報稅者，可獲得抽獎機會，總獎額達525萬元，歡迎民眾多利用手機報稅。（編輯：林家嫻）1140501

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5月報稅季到，健保署1日提醒，申報個人綜合所得稅時，113年度健保費和補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制。圖為民眾前往財政部台北國稅局信義分局進行報稅程序。中央社記者張新偉攝 114年5月1日
5月報稅季到，健保署1日提醒，申報個人綜合所得稅時，113年度健保費和補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制。圖為民眾前往財政部台北國稅局信義分局進行報稅程序。中央社記者張新偉攝 114年5月1日
財政部次長李慶華（左）1日前往財政部台北國稅局信義分局視察113年度綜合所得稅結算申報情形，向民眾、工作人員會首致意。中央社記者張新偉攝　114年5月1日
財政部次長李慶華（左）1日前往財政部台北國稅局信義分局視察113年度綜合所得稅結算申報情形，向民眾、工作人員會首致意。中央社記者張新偉攝　114年5月1日
報稅季到來，財政部次長李慶華1日前往視察113年度綜合所得稅結算首日申報情形，並宣導手機報稅，提醒民眾透過手機完成報稅者，即可獲得抽獎機會，歡迎多加利用。中央社記者張新偉攝 114年5月1日
報稅季到來，財政部次長李慶華1日前往視察113年度綜合所得稅結算首日申報情形，並宣導手機報稅，提醒民眾透過手機完成報稅者，即可獲得抽獎機會，歡迎多加利用。中央社記者張新偉攝 114年5月1日
綜所稅申報1日開跑，2025年全台有680萬申報戶將繳納年度綜合所得稅，首日不少人前往國稅局各地分局報稅，財政部台北國稅局信義分局也有民眾前往繳交相關資料。中央社記者張新偉攝　114年5月1日
綜所稅申報1日開跑，2025年全台有680萬申報戶將繳納年度綜合所得稅，首日不少人前往國稅局各地分局報稅，財政部台北國稅局信義分局也有民眾前往繳交相關資料。中央社記者張新偉攝　114年5月1日
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