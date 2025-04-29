吳德榮：氣溫逐日回升白天偏熱 5/1北部午後防短暫降雨

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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象專家吳德榮說，今明兩天氣溫逐日回升，各地白天偏熱，5月1日有鋒面掠過北部海面，水氣增多，午後北部、中南部山區留意局部短暫降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天氣溫逐日回升，各地晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，5月1日鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後雲量增多、北部及中南部山區轉有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，5月2日至5月5日各地大致多雲時晴，天氣偏暖，台灣附近水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流在陸地發展，應注意其伴隨的陣雨或雷雨。

（圖取自facebook.com/cwa.weather）

吳德榮表示，5月6日梅雨季第1道「移動性鋒面」快速掠過，轉有局部陣雨或雷雨。5月7、8日鋒面遠離，各地好轉，午後山區偶有零星降雨的機率。

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至於熱帶擾動，吳德榮說，根據最新歐洲系集模式模擬未來10天「熱帶擾動」，大部分無明顯發展，少部分模擬路徑在菲律賓或其兩側海面北轉，最新美國（GEFS）系集模式模擬則發展得較強，其模擬路徑在菲律賓東側北轉。

吳德榮表示，兩者路徑雖不同，但未來10天內若有熱帶擾動發展，則期間內將不利於形成、冷暖氣團彼此對峙的梅雨滯留鋒，由於模擬資料仍相當分歧、勿急下定論，應持續觀察。（編輯：黃名璽）1140429