阿里山林鐵與日本黑部峽谷鐵道 5/3起推限定互惠

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）阿里山林鐵與日本黑部峽谷鐵道5月3日起推出互惠專案，台灣旅客憑阿里山林業鐵路遊樂區內支線周遊二日券及護照，即可免費兌換黑鐵宇奈月至貓又或宇奈月至笹平來回車票。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，與日本黑部峽谷鐵道（黑鐵）從5月3日起至11月30日止推出票券互惠專案。一票玩轉台日雙鐵。

林鐵及文資處長王昭堡表示，阿里山林業鐵路與日本黑鐵自2013年締結姊妹鐵道，期間除2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情按下暫停鍵，雙方始終堅持這份跨國情誼，持續推動車票交換活動。

王昭堡說，為讓台灣旅客自在暢遊，黑鐵特別開放「免預約兌換」，旅客僅需在發車前30分鐘至宇奈月車站出示已使用的「遊樂區內支線周遊二日券」及中華民國護照，即可兌換黑鐵來回車票，全票換全票、半票換半票，惟不開放10人（含）以上團體兌換。

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林鐵及文資處指出，黑部峽谷四季分明，每年12月起因積雪封山，並於隔年4月、5月雪融後開山，由於今年積雪量較往年豐沛，加上受到去年能登半島地震影響，黑鐵部分路線仍在修復，故今年調整車票兌換路線，分別為5月3日至5月9日「宇奈月-笹平」、5月10日至11月30日「宇奈月-貓又」，相關乘車資訊可至林鐵及文資處官網（https://afrch.forest.gov.tw/AllNews）或黑部峽谷鐵道株式會社查詢（https://www.kurotetu.co.jp/tw/）。

林鐵及文資處說，位於富山縣境內的黑部峽谷，則是當地盛夏消暑、入秋賞楓的首選，並曾獲選日本秘境百選之一；而行駛其間的黑部峽谷小火車，可以近距離欣賞令人屏息的壯闊峽谷、黑部川等自然勝景，還能順遊人氣溫泉鄉「宇奈月」，全感官的鐵道療癒之旅，絕對是旅人口袋必收。（編輯：李淑華）1140428