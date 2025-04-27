台鐵藍寶寶列車串起跨世代熱情 英國製片人也驚訝

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）台鐵結合地方創生，利用被稱為「藍寶寶」柴油客車，推出2梯次單日文資郵輪式列車，連英國獨立製片人都來拍攝，看到台灣朋友們對鐵路文資列車的熱情，也感十分驚訝。

台鐵藍寶寶（DR2400型）文資郵輪列車，於19日及26日，行駛內灣線，2梯次都爆滿，吸引跨世代旅客搭乘。

台鐵資深員工翁惠平、台鐵前機務處長宋鴻康，昨天以台鐵文化志工隊身分，在藍寶寶列車上協助導覽。

翁惠平分享，昨天英國獨立製片Photoslot TV製作人Arthur Martin來台灣採訪「世界鐵道200年」專題，也特別到內灣線，採訪藍寶寶文資郵輪列車。

翁惠平說，Arthur Martin提到，他對台灣朋友們，不論年齡、性別，買票搭車的、沿途拍火車的，對鐵路文資列車的喜愛及熱情，感到十分驚訝，這在英國少見。

台鐵指出，藍寶寶為台鐵早期經典款式列車，車身藍白相間、外型復古亮眼，尤其對年長旅客而言，這輛列車曾陪伴他們走過學生時期或外出工作年少時光，如今再次看到藍寶寶馳聘於鐵路上展現風采，就像穿越時光、重返青春一樣。

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台鐵今天發布新聞稿，昨天第2梯次藍寶寶列車活動中，吸引許多家長們帶著孩童參與，小朋友們對DR2400型列車充滿新奇與探索，尤其是行程亮點「駕駛室拍照打卡活動」，能讓大朋友、小朋友們近距離觀察駕駛室構造，並在駕駛室旁體驗戴著司機員帽拍照打卡，更是讓大家興奮不已。

台鐵表示，藍寶寶文資列車活動成功吸引了不同世代旅客共襄盛舉，也串起跨世代連結，讓鐵道不僅是交通工具，更是連結回憶與傳承的橋梁。（編輯：陳仁華）1140427