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拍出最美鐵道風景 攝影徵件起跑總獎項逾60萬元

2025/4/21 12:10
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）觀光署舉辦「鐵道風景線 在旅途的路上–台灣鐵道觀光之美」攝影徵件活動，今天起至5月8日接受報名，總獎項價值逾新台幣60萬元，邀民眾拍出最美鐵道風景。

交通部觀光署發布新聞稿表示，台灣鐵道系統豐富多樣，從高速便捷的高鐵、歷史悠久的台鐵、都市間流動的捷運與輕軌，到承載著農村記憶的糖鐵，以及穿梭於山林之中的林鐵，皆展現台灣鐵道文化的深度與廣度。

觀光署為倡議低碳旅遊的鐵道觀光，辦理「鐵道風景線 在旅途的路上–台灣鐵道觀光之美」攝影徵件活動，邀全台熱愛攝影、喜愛旅遊的民眾，以旅人視角捕捉鐵道沿線獨特的自然風景、人文風情與感動瞬間，訴說每個旅人的獨特故事，一同挖掘台灣鐵道的多元面貌與觀光魅力。

觀光署表示，今天起至5月8日中午12時，於徵件平台（https://bhuntr.com/tw/competitions/k80ekhrk 4ad6tikkuk）接受線上投稿，以「旅人」的角度為創作主軸，徵求鐵道元素結合觀光特色的攝影作品，盼透過參賽者的鏡頭，描繪出台灣鐵道沿線的故事與風景。

根據觀光署公布的活動辦法，每名參賽者至多可報名提交5件作品，須為2023年1月1日至2025年5月8日所拍攝的原創數位照片，並須符合徵件規定尺寸與格式。每件作品須附上50至100字說明，介紹照片呈現的故事及情感連結。

觀光署表示，這次比賽將邀請專業攝影、觀光與鐵道領域相關專家組成評審團，以「主題關聯性與故事性」、「鐵道文化呈現」、「觀光元素表現」、「構圖技巧與攝影風格」4大面向評分。總獎項價值超過60萬元，最高榮譽「署長獎」將頒發雙人「鳴日廚房」觀光列車2天1夜行程、精美獎盃及5萬元獎金。

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另外還有首獎、二獎、三獎、特優、優選與佳作等獎項，得獎者還可獲得珍貴的列車模型與觀光列車體驗行程，得獎作品後續並有赴國內外相關展出的機會，並擇優同步於「2025台日觀光高峰論壇」展出。

觀光署表示，期望透過攝影活動，讓更多人認識台灣鐵道旅遊的無限魅力，讓台灣鐵道觀光之美被世界看見。（編輯：張雅淨）1140421

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