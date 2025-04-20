台鐵藍寶寶文資郵輪列車受歡迎 第2趟4/26開行

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台鐵藍寶寶（DR2400型）文資郵輪列車昨天首度登場，大受歡迎，台鐵將於26日開行第2趟。

台鐵公司今天發布新聞稿，藍寶寶（DR2400型）柴油客車被列為文史列車，是少數保存且仍可運行的列車，因具歷史價值與代表性，被選為郵輪式列車主題活動，列車上經由文史導覽人員解說藍寶寶的歷史故事富有教育推廣的意味。

台鐵說，內灣線自日治時期即為重要支線，沿途聚落擁有豐富的客家文化與自然景致，結合藍寶寶文資郵輪列車的開行，不僅提供旅客一圓懷舊夢，更讓旅客以慢遊的方式走進新竹在地文化，實踐鐵道與地方共榮的發展目標。

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台鐵說，未來也將持續規劃各式郵輪式列車主題行程，邀更多旅客一起搭上特色行程的列車，深入認識鐵道文化的美好。

錯過首趟次藍寶寶文資郵輪列車旅客別擔心，台鐵說，第2趟26日開行，購票網址https://reurl.cc/qGVKkn。（編輯：張銘坤）1140420